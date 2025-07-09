Монгольский лидер принял японскую императорскую чету в Почетной Юрте. Фото

CentralAsia (MNG) -

Император Японии Нарухито и императрица Масако во вторник посетили приветственный прием в монгольской столице в рамках первого государственного визита в страну японского императора.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, его супруга Болорцэцэг Лувсандорж, а также Его Величество Император Нарухито и Ее Величество Императрица Масако из Японии провели официальную встречу в церемониальной Юрте.

Президент Хурэлсух подчеркнул, что государственный визит Его Величества Императора Нарухито и Ее Величества Императрицы Масако, первый в истории визит японского монарха в Монголию, останется золотыми буквами в истории отношений между двумя странами, основанных на общих ценностях и взаимном доверии.

Он выразил уверенность в том, что «Особое стратегическое партнерство во имя мира и процветания» между Монголией и Японией, ориентированное на интересы людей, имеет большое значение для углубления и укрепления глубоко укоренившейся дружбы и товарищества между народами Монголии и Японии.

Он подчеркнул, что правительство и народ Монголии высоко ценят и благодарны за теплую, искреннюю и последовательную поддержку, которую Япония и японский народ оказывают для обеспечения демократии в Монголии, содействия устойчивому социально-экономическому развитию и укрепления человеческих ресурсов.

«Народ Монголии выражает свою признательность за участие Его Величества Императора Нарухито и Ее Величества Императрицы Японии Масако в качестве почетных гостей в Национальном празднике Наадам, являющемся символом культурного наследия человечества, единства и независимости монгольского народа, в рамках их государственного визита», — подчеркнул глава государства.

Его Величество Император Нарухито и Ее Величество Императрица Японии Масако выразили искреннюю благодарность правительству и народу Монголии за теплый прием.

Он с благодарностью вспомнил теплый прием, который он получил во время своего визита в Монголию в 2007 году, когда он был наследным принцем. Он выразил свою радость в это время, совершив государственный визит с Ее Величеством Императрицей Масако и лучше узнав прекрасную природу, историю, культуру и обычаи Монголии.

Стороны выразили удовлетворение реализацией «Плана действий», представляющего собой 10-летнюю дорожную карту особого стратегического партнерства между Монголией и Японией, и согласились с важностью расширения и развития «ориентированных на человека» отношений и сотрудничества между двумя странами во всех областях, включая углубление дружбы и товарищества между детьми и молодежью.

Президент Хурэлсух Ухнаа подтвердил свою приверженность решению глобальных проблем и содействию миру человечества, региональному миру и процветанию во всем мире совместно со своим близким партнером Японией.

Он выразил благодарность за постоянную поддержку Японии и японского народа национальному движению «Миллиард деревьев», реализуемому в Монголии в целях борьбы с изменением климата и опустыниванием, а также за их вклад в образование детей и молодежи в Японии.

Президент Хурэлсух Ухнаа и Его Величество Император Нарухито согласились, что важно защищать мир, окружающую среду, особенно драгоценную воду, и пользоваться ее благами должным образом. Они подчеркнули важность и результаты любой деятельности в этой области, включая инициированное президентом национальное движение «Голубое золото» по защите пресной воды.

Хурэлсух выразил уверенность, что Япония примет участие в 17-й Конференции сторон (КС-17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Улан-Баторе в 2026 году, с участием высокопоставленных представителей.

Он отметил большое значение, которое правительство Монголии придает выставке Osaka-Kansai Expo 2025, и выразил уверенность в том, что японский и монгольский народы еще больше углубят взаимопонимание посредством выставки и Национального дня Монголии, который пройдет в Осаке 27 июля 2025 года.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, его супруга Болорцэцэг Лувсандорж, а также Его Величество Император Нарухито и Ее Величество Императрица Масако поделились воспоминаниями о встречах и теплых беседах во время государственного визита Президента Хурэлсуха Ухнаа в Японию в 2019 году, во время «Государственной церемонии провозглашения восшествия на престол Императора Японии» и 50-летия установления дипломатических отношений в 2022 году.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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