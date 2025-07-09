Китай выражает поддержку экспорту монгольского мяса транзитом через Китай

CentralAsia (MNG) -

Представители таможенного агентства Китая выразили полную поддержку смягчению карантинных мер в целях увеличения товарооборота между двумя странами.

Монголия и Китай договорились о расширении сотрудничества в области карантина животных и растений

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики 7 июля 2025 года подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области карантина при импорте и экспорте животных и растений.

Меморандум подписали директор Департамента политики и планирования Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулуун Цэндгомбо и директор Отдела карантина растений Департамента карантина животных и растений Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Юй Сяодун.

Принимая этот документ, две страны стремятся расширить карантинное и техническое сотрудничество по трансграничному перемещению скота, животных, растений и продуктов их происхождения, предотвратить трансграничные вспышки вредителей и инфекционных заболеваний, сотрудничать в их обнаружении, взаимно обмениваться информацией, а также содействовать и расширять торговлю путем стимулирования сельскохозяйственного и лесного производства.

На встрече обсуждались такие вопросы, как увеличение видов и объемов экспорта монгольского мяса и мясной продукции в Китай, их поставки на третьи рынки через территорию страны, а также увеличение количества портов ввоза. С этой целью стороны выразили намерение совместно выявлять и анализировать трансграничные инфекционные заболевания животных и растений, обучать и практиковать человеческие ресурсы, а также обмениваться экспертами.

Представители таможенного агентства Китая выразили полную поддержку смягчению карантинных мер в целях увеличения товарооборота между двумя странами. Стороны предложили совместно создать механизм карантина, соответствующий международным стандартам.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения