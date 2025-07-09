CU Mongolia расширяет логистический центр до 1000 магазинов

CentralAsia (MNG) -

Компания CU Mongolia, которой управляет ведущий южнокорейский бренд магазинов шаговой доступности BGF Retail, во вторник заявила о расширении своего автоматизированного логистического центра для повышения пропускной способности поставок по всей стране.

Центр, расположенный примерно в двух часах езды к востоку от столицы Улан-Батора, впервые внедрил технологии автоматизации в 2023 году, став первым в розничной торговле Монголии центром, внедрившим системы автоматизации.

Расширение добавит около 3300 квадратных метров к существующим 4960 квадратным метрам, увеличив общую площадь до более чем 8200 квадратных метров.

Он также расширяет логистические возможности за счет цифровой системы комплектации заказов, позволяя центру обрабатывать до 700 заказов в день.

Благодаря этому расширению CU укрепляет свою общенациональную цепочку поставок, стремясь к достижению цели — открытию 1000 магазинов в Монголии.

В настоящее время CU доминирует на монгольском рынке, имея около 490 магазинов и занимая 70 процентов доли рынка по состоянию на прошлый месяц.

Помимо логистических операций, CU Mongolia управляет заводом по производству готовых к употреблению продуктов питания, который открылся в 2021 году, и планирует расширить его мощности в следующем году.

Компания также внедрила в своих магазинах автоматизированную систему заказов на базе искусственного интеллекта для улучшения прогнозирования спроса и управления запасами.

«Несмотря на то, что ВВП на душу населения в Монголии составляет всего одну пятую от ВВП Южной Кореи, CU Mongolia достигает уровня продаж на уровне корейских магазинов, что подчеркивает его сильные позиции на местном рынке», — сказал Ким Тэ-хан, менеджер группы зарубежных бизнес-операций в BGF Retail.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения