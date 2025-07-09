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Пограничный переход Ханх — Монды закроют на неделю из-за Наадама в Монголии

CentralAsia (MNG) -  10 июля приостановит работу автомобильный пункт пропуска на границе с Россией Ханх — Монды. Он будет закрыт до 17 июля. Это связано с празднованием в Монголии национального праздника Наадам, сообщает пресс-служба погрануправления Монголии.

С 18 июля пограничный переход возобновит работу в обычном режиме. Россиянам рекомендуют учитывать график работы пропускного пункта при планировании поездок в Монголию. Пересечение монгольско-российской границы возможно через многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, воздушные пункты пропуска Улан-Удэ (Мухино) и Иркутск.

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