Одобрено ТЭО проекта трамвайной линии в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Научно-технический совет Министерства дорог и транспорта одобрил технико-экономическое обоснование строительства линий I и II проекта трамвайной линии Улан-Батора.

Ранее исследование было рассмотрено и одобрено Подсоветом по железным дорогам Министерства и подтверждено Центром развития Министерства. Теперь оно одобрено профессиональным советом.

Проект «Уланбаторский трамвай» планируется реализовать по двум маршрутам в столице. Первая линия пройдет от летнего лагеря (торговый центр «Зунжин») до площади Сухэ-Батора, а вторая линия пройдет от офиса Главного архивного управления Монголии до площади Сухэ-Батора. Первая линия двухрельсового трамвая будет охватывать 11 км с 16 остановками, а вторая линия будет охватывать 15 км с 23 остановками.

Ожидается, что эта полностью электрическая, экологически чистая система общественного транспорта сократит заторы на дорогах и загрязнение воздуха, вызванное выбросами транспортных средств. В результате проекта средняя скорость дорожного движения, как ожидается, увеличится на 25,7 процента.

Трамвайные системы широко используются в городах по всему миру наряду с другими системами общественного транспорта высокой пропускной способности, такими как метро, ​​скоростные автобусные маршруты и стандартные автобусные сети. В густонаселенных странах трамвайные системы модернизируются с применением передовых технологий, становясь все более интеллектуальными и автоматизированными.

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