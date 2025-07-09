Австралийские студенты приехали изучать современную Монголию

CentralAsia (MNG) - Рады приветствовать студентов NewColomboPlan этого года из Австралийского национального университета! — Посол Австралии в Монголии Лео Цзэн.

Они приехали сюда для участия в двухнедельном полевом курсе, посвященном изучению окружающей среды, экономики и культуры Монголии, сочетающем в себе учебу, посещение объектов и взаимодействие с общественностью.

NewColomboPlan — это программа стипендий и грантов на мобильность для студентов бакалавриата в Индо-Тихоокеанском регионе через австралийское правительство.

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