Путин созвонился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества и реализацию совместных проектов.

«Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей»,— сообщил Кремль.

Пресс-служба узбекистанского лидера сообщила, что Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили подготовку к запланированному на осень второму заседанию Совета регионов Узбекистана и России.

В июне Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске. В мае российский президент приезжал в Узбекистан с официальным визитом.