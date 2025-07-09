МУС выдал ордер на арест руководителей «Талибана»

Хайбатулла Ахундзада, Абдул Хаким Хаккани

CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест руководителей «Талибана» — верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи «Исламского эмирата Афганистана» Абдул Хакима Хаккани. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Суд считает, что Ахундзада и Хаккани, «посредством приказов, подстрекательства или содействия», совершили «преступления против человечности в виде преследования по гендерным основаниям девушек и женщин», а также тех, кто им помогал.

«Эти преступления, по мнению суда, совершались на территории Афганистана с момента захвата власти талибами 15 августа 2021 года и продолжались по крайней мере до 20 января 2025 года», — говорится в сообщении.

По мнению суда, политика «Талибана» привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана, это сопровождалось убийствами, лишением свободы, пытками, изнасилованиями и похищениями.

«Хотя некоторые запреты и нормы были введены для всего населения, основной целью стали именно женщины и девушки, которые подверглись лишению основных прав из-за своей гендерной принадлежности», — заявили в МУС.

Прокуратура МУС запросила ордер на арест руководителей «Талибана» в январе 2025 года.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны войск международной коалиции во главе с США.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане женщинам запретили получать высшее и среднее образование и ограничили доступ к большинству профессий. Афганские женщины не могут без сопровождения мужчин посещать правительственные учреждения, ходить к врачу, уезжать от дома более чем на 80 км и летать в самолетах. Женщин также обязали носить бурки (верхняя одежда, полностью покрывающая тело и лицо, видеть в ней можно только через тонкую сетку на уровне глаз). Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока Афганистана запретил им публично говорить с другими женщинами или читать вслух Коран вне дома в присутствии других людей.