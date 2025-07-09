В МИД приняли посла Канады в связи с завершением ее дипломатической миссии

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии Сандру Шуфан в связи с истечением срока его дипломатической миссии в нашей стране и возвращением на Родину.

«Я рада, что дружеские отношения и сотрудничество с Канадой, важным «третьим соседом» Монголии, одним из ее крупных инвесторов и близким партнером, расширяются и развиваются до уровня «всеобъемлющего партнерства», — сказала министр Батцэцэг.

Батцэцэг отметила, что посол Сандра Шуфани неустанно трудится над расширением канадско-монгольских отношений, история которых насчитывает более полувека, и отметила, что в результате ее активного участия отношения между двумя странами активизировались в политической, оборонной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.

В завершение встречи Батцэцэг Батцэцэг вручила канадскому дипломату памятный подарок «Алтан Гэрэгэ» от Министерства иностранных дел Монголии.

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