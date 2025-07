Челюсть возрастом в 200 млн лет: Ученые открыли новый вид птерозавра

Новый птерозавр получил название Eotephradactylus mcintireae, что означает «пепельнокрылая богиня зари» // Смитсоновский институт

CentralAsia (CA) - Ученые открыли новый вид птерозавра — этот крылатый ящер жил рядом с динозаврами около 209 млн лет назад и является древнейшим из обнаруженных в Северной Америке птерозавров. Его челюсть нашли еще в 2011 году, но только сейчас современные технологии позволили установить, что останки принадлежат новому, еще не изученному виду.

Коллектив исследователей, возглавляемый учеными из Смитсоновского Национального музея естественной истории в Вашингтоне (SNMNH), дал новому виду поэтичное имя — Eotephradactylus mcintireae, что можно перевести как «пепельнокрыла богиня зари», что, с одной стороны, отсылает к древнегреческой богине зари Эос, а с другой — к вулканическому пеплу, который помог сохранить кости рептилии в русле древней реки.

Окаменелость, сохранившуюся в верхней части формации Чинле, обнаружила палеонтолог Сюзанн Макинтайр, работавшая волонтером в SNMNH, поэтому во второй части названия нового вида — ее фамилия.

«Самым захватывающим в находке этого образца было то, что зубы все еще были в челюсти, поэтому я знала, что животное будет гораздо легче идентифицировать», — цитирует Макинтайр Washington Post.

Статья об открытии опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Кости птерозавров триасового периода маленькие, тонкие и часто полые, поэтому они разрушаются до того, как окаменеют», — объясняет доктор Бен Клингман, один из авторов статьи.

Он начал работать с окаменелостями в 2018 году, уже после того, как были обнаружены останки рептилии. Поначалу он сомневался, что эти останки принадлежат птерозавру — на тот момент ученым был известен только один ранний птерозавр в Северной Америке, и ни одного из них ранее не находили в донных осадках.

«Когда я наконец внимательно изучил челюсть, мои сомнения рассеялись — характерные зубы и строение челюсти однозначно указывали на птерозавра, — рассказал он. — Больше всего меня удивило то, что такая хрупкая, крошечная челюсть, как эта, не была разрушена движением речной гальки до того, как окаменела. Это говорит о том, что костный слой сохранялся в уникальных условиях».

Кусок горной породы, в которой сохранилась челюсть птерозавра

Больше 200 миллионов лет назад по тому месту, которое сейчас называют Окаменевшим лесом (национальный парк Петрифайд-Форест), протекала река.

Слои осадочных пород постепенно погребли кости, чешую и другие следы жизни того времени — тем самым сохранив их. Река протекала по центральной части древнего суперконтинента Пангея.

Челюсть птерозавра — лишь одна из множества окаменелостей, найденных на этом участке. Здесь также обнаружены кости, зубы, чешуя рыб и копролиты (окаменевшие фекалии), всего более 1200 окаменелостей.

«Наша способность распознать кости птерозавров в этих древних речных отложениях позволяет предположить, что в мире могут существовать и другие подобные отложения триасовых пород, в которых также могут сохраниться кости птерозавров», — предполагает доктор Клингман.

Изучение зубов птерозавра дало подсказку о его рационе — чем могла питаться эта крылатая рептилия размером с чайку.

«У них необычно высокая степень износа кончиков зубов, — говорит доктор Клигман. — Это говорит о том, что этот птерозавр питался чем-то (или кем-то), в чьем организме были твердые части».

Он рассказал «Би-би-си», что наиболее вероятной добычей этого птерозавра были примитивные рыбы, покрытые броней костистой чешуи.

Как говорят ученые, место находки представляет собой «моментальный снимок» древней экосистемы, в которой вымершие ныне группы животных жили рядом с представителями фауны, которые существуют поныне — например, лягушками и черепахами.

По словам Клингмана, это место хранит свидетельство эволюционного «перехода», который произошел 200 млн лет назад: «Мы видим, как бок о бок обитали группы животных, которые позже стали преобладать, и более древние виды, которые не пережили триасовый период».

Помимо этого, находка помогает пролить свет и на эволюцию самих птерозавров. Их открыто более 150 видов, но до этого в Северной Америке были известны лишь два птерозавра из триасового периода.

Новый экземпляр — единственный мире ранний птерозавр, возраст которого определен с высокой точностью — 209,2 миллиона лет. Эта информация важна для понимания того, как ископаемое животное вписывается в эволюционные и экологические изменения.

Вопреки распространенному мнению, птерозавры (в переводе с древнегреческого «крылатая ящерица») не являются динозаврами — это две разные ветви в группе архозавров. Размеры птерозавров варьировались от 25 см до гигантов с размахом крыльев до 11 метров, способных питаться детенышами динозавров. Птерозавры вымерли около 66 миллионов лет назад.

Ранняя эволюция птерозавров остается загадкой — их находили с уже полностью развитыми крыльями, а кости, в силу того, что были тонкими, легкими и полыми, редко сохранялись в хорошем состоянии.

Eotephradactylus mcintireae — один из немногих ранних птерозавров, анатомию которого можно изучать в трехмерном виде. Особенно интересны его зубы — они срослись с альвеолами, как у мелких рептилий триасового периода, называемых лагерпетидами, которых некоторые ученые считают ближайшими родственниками птерозавров.