Археологи обнаружили в Перу город возрастом 3500 лет

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CentralAsia (CA) - Археологи объявили об открытии древнего города в северной провинции Барранка в Перу, сообщает «Би-би-си».

Считается, что 3500-летний город под названием Пенико служил ключевым торговым узлом, связывавшим древние общины тихоокеанского побережья с жителями Анд и бассейна Амазонки.

Расположенный примерно в 200 км к северу от Лимы, этот объект находится на высоте около 600 метров (1970 футов) над уровнем моря и, как полагают, был основан между 1800 и 1500 годами до нашей эры — примерно в то же время, когда на Ближнем Востоке и в Азии процветали ранние цивилизации.

Исследователи утверждают, что это открытие проливает свет на судьбу древнейшей цивилизации Америки — Карал.

Вид с воздуха на археологическую зону Пенико в Перу, древний город, основанный 3500 лет назад.

На кадрах, опубликованных исследователями с беспилотника, видно круглое сооружение на склоне холма в центре города, окруженное остатками каменных и глинобитных построек.

Восемь лет исследований на месте раскопок позволили обнаружить 18 сооружений, включая церемониальные храмы и жилые комплексы.

В строениях на месте раскопок исследователи обнаружили церемониальные предметы, глиняные скульптуры людей и животных, а также ожерелья из бисера и ракушек.

Пенико расположен недалеко от Караль, признанной старейшей известной цивилизацией в Америке, которая была основана 5000 лет назад, около 3000 г. до н. э. в долине Супе в Перу.

В Карале находится 32 памятника, включая крупные пирамидальные сооружения, сложное ирригационное сельское хозяйство и городские поселения. Считается, что он развивался в изоляции от других сравнительно ранних цивилизаций в Индии, Египте, Шумере и Китае.

Доктор Рут Шейди, археолог, руководившая недавними исследованиями в Пенико и раскопками Карала в 1990-х годах, сказала, что это открытие важно для понимания того, что стало с цивилизацией Карала после того, как она была уничтожена изменением климата.

По словам доктора Шейди, община Пенико «расположена в стратегически важном месте для торговли и обмена с сообществами побережья, гор и джунглей».

На пресс-конференции в четверг, посвященной презентации результатов, археолог Марко Мачакуай, научный сотрудник Министерства культуры, заявил, что значимость Пенико заключается в том, что он является продолжением общества Караль.

Перу является родиной многих из самых значительных археологических открытий Америки, включая цитадель инков Мачу-Пикчу в Андах и загадочные линии Наска, высеченные в пустыне вдоль центрального побережья.