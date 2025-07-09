Над Россией за ночь сбили 86 дронов, - Минобороны РФ
- Азия и мир, общество
- 13:47, 09 июля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Средства ПВО сбили 86 беспилотников ВСУ над девятью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены в ночь на 9 июля. Больше всего — 23 БПЛА — над территорией Курской области. Также беспилотники были уничтожены над следующими регионами:
- 16 БПЛА — над Брянской областью;
- 15 БПЛА — над Тульской областью;
- 12 БПЛА — над Белгородской областью;
- 12 БПЛА — над Орловской областью;
- 4 БПЛА — над Московской областью, в том числе два на подлете к Москве;
- 2 БПЛА — над Смоленской областью;
- 1 БПЛА — над Воронежской областью;
- 1 БПЛА — над Рязанской областью.
В Курской области в результате атаки пострадали два человека, также повреждено здание центральной районной больницы в Рыльске.
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