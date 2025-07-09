Россия выпустила по Украине более 740 дронов и ракет, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Российские военные ночью на среду атаковали Украину рекордным числом дронов и ракет: были запущены 728 беспилотников и 13 ракет «Искандер» и «Кинжал», сообщили в сводке Воздушные силы Украины.

Из них 718 воздушных объектов, в том числе все семь крылатых ракет «Искандер», были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, следует из сводки.

Основной целью атак стал город Луцк в Волынской области Украины, по которому ударили порядка 50 дронов и пять ракет. Местные власти пока не сообщали о пострадавших.

Зафиксировано четыре попадания, обломки сбитых дронов и ракет упали в 14 локациях, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Предыдущий антирекорд воздушных атак со стороны России был установлен 4 июля, когда российские военные запустили 550 дронов и ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар «показательной атакой». «Именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира, прекратить огонь, и только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции — болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.