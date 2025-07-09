Сильная жара до +44 и ливни придут в Казахстан

CentralAsia (KZ) - 10, 11 и 12 июля под влиянием поля повышенного давления на западе Казахстана ожидается жаркая и солнечная погода, рассказали в «Казгидромете».

На остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

10 и 11 июля на юго-востоке, 11 и 12 июля – на севере и востоке синоптики прогнозируют сильные дожди, град и шквальный ветер.

Днём на западе и юго-западе республики ожидается очень сильная жара – столбики термометров поднимутся до +40...+44 градусов. Жара вернётся и на юг Казахстана, там ожидается +38...+43 градуса. В северных регионах днём воздух прогреется до +17...+23 градусов, на востоке – +20...+28 градусов, на юго-востоке – +25..+30 градусов.

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