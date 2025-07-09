Глава Пентагона приостановил поставки военной помощи Киеву без согласования с Белым домом, - CNN

Пит Хегсет

CentralAsia (CA) - Министр обороны США Пит Хегсет не сообщил администрации президента Дональда Трампа о своем решении остановить поставки вооружений Украине, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, решение главы Пентагона «вызвало переполох внутри администрации, пытающейся понять, почему была введена остановка, и как объяснить это конгрессу и украинскому правительству».

В частности, специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, а также госсекретарь и советник Трампа по нацбезопасности Марко Рубио узнали о приостановке поставок из сообщений прессы, рассказали собеседники CNN.

Телеканал также обратил внимание на заявление Трампа о том, что он не несет ответственности за это решение. На заседании кабинета министров 8 июля в ответ на вопрос о том, кто разрешил паузу в поставках, Трамп заявил: «Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?» При этом он отметил, что не одобряет приостановку военной помощи Украине, и заявил, что Вашингтон продолжает поставлять оборонительное оружие Киеву.

По словам собеседников CNN, решение о приостановке поставок было принято после того, как во время поездки на саммит НАТО в июне Трамп попросил Хегсета оценить запасы оружия США. В это же время Иран и Израиль наносили удары друг по другу, и Трамп хотел убедиться, что у американских войск в регионе достаточно боеприпасов для самообороны в случае необходимости, утверждают источники. При этом они говорят, что президент США не давал главе Пентагона указаний прекратить поставки оружия в Украину.

Решение министра собеседники телеканала связали с тем, что у Хегсета нет начальника штаба или советников для координации важных политических решений с другими ведомствами.

Эпизод с приостановкой военной помощи Украине «подчеркивает зачастую хаотичный процесс принятия политических решений в администрации Трампа», особенно при Хегсете в Пентагоне, считает CNN.

По данным телеканала, это уже второй случай в 2025 году, когда Хегсет решил остановить поставки оружия в Украину и «застал врасплох» администрацию Трампа. Первый раз это произошло в феврале, но тогда решение быстро отменили.

О том, что США приостановили военную помощь Украине, стало известно 1 июля из сообщений западных изданий. Поставки возобновили после того, как Трамп пообещал отправить Украине больше оборонительных вооружений.