экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Россию могут приехать 1 млн трудовых мигрантов из Индии до конца года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Россию планируется привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии для компенсации дефицита высококвалифицированных кадров. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», – пояснил он в интервью агентству ЕАН.

По его словам, российским промышленным предприятиям нужно наращивать производственные мощности, однако регион испытывает острую нехватку рабочей силы. Часть сотрудников задействована в спецоперации на Украине, а молодые люди не стремятся работать на заводах, что, по мнению Беседина, связано с «идеологической ошибкой, допущенной до этого в стране».

Кроме Индии, работа ведется также со Шри-Ланкой и Северной Кореей. Однако, как отметил глава палаты, сотрудничество с трудовыми мигрантами из этих государств может оказаться сложным.

Новые работники будут направлены преимущественно в металлургическую и машиностроительную отрасли, где требуются высококвалифицированные специалисты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com