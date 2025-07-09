В Россию могут приехать 1 млн трудовых мигрантов из Индии до конца года

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CentralAsia (CA) - В Россию планируется привлечь 1 млн трудовых мигрантов из Индии для компенсации дефицита высококвалифицированных кадров. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», – пояснил он в интервью агентству ЕАН.

По его словам, российским промышленным предприятиям нужно наращивать производственные мощности, однако регион испытывает острую нехватку рабочей силы. Часть сотрудников задействована в спецоперации на Украине, а молодые люди не стремятся работать на заводах, что, по мнению Беседина, связано с «идеологической ошибкой, допущенной до этого в стране».

Кроме Индии, работа ведется также со Шри-Ланкой и Северной Кореей. Однако, как отметил глава палаты, сотрудничество с трудовыми мигрантами из этих государств может оказаться сложным.

Новые работники будут направлены преимущественно в металлургическую и машиностроительную отрасли, где требуются высококвалифицированные специалисты.