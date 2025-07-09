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Пашинян и Алиев встретятся в ОАЭ 10 июля

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в ОАЭ. 10 июля в Абу-Даби он встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения мирного урегулирования между странами.

Как сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Facebook, перед встречей с азербайджанским лидером Никол Пашинян проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. О предстоящей встрече премьера Армении и президента Азербайджана также пишут азербайджанские СМИ.

В марте Армения и Азербайджан согласовали все 17 статей мирного договора. Ереван заявлял о готовности обсуждать место и сроки подписания документа, но Баку выдвигал два предварительных условия: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение Конституции Армении (в ней содержится ссылка на Декларацию о Нагорном Карабахе). Источник армянского издания 24News сообщал, что обсуждалась возможность подписать договор в США (в сентябре) или в ОАЭ (в декабре).

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