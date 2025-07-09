В Узбекистане прекратили письменные экзамены IELTS на фоне «утечки» тестовых заданий

CentralAsia (UZ) - С 11 июля текущего года в Узбекистане приостанавливается проведение письменных экзаменов на получение международного сертификата уровня владения английским языком IELTS. Такое решение принято организаторами тестов на фоне распространившейся в интернете информации об «утечке» заданий, уточняет «Газета.uz».

При этом организация Edu-Action Centre сообщила, что партнеры IELTS, проводящие экзамены в Узбекистане, к которым в частности относятся IDP и British Council, прекратили «бумажные» тесты в связи «с операционными причинами». Зарегистрировавшимся на письменный тест предлагается проверить знания в электронном формате или осуществить возврат уплаченных за услугу средств.

Ранее экзаменационные центры жаловались на то, что в последнее время в Узбекистане наблюдаются случаи «продажи тестов». Подобную ситуацию в Edu-Action Centre назвали не просто нарушением закона, а предательством честности, системы образования и мечты о будущем. Подчеркивалось, что на фоне сложившейся ситуации усилена борьба с мошенничеством. Например, организаторам приходится тщательнее проверять документы тестируемых граждан, порой обыскивать карманы и даже сопровождать в туалет. Кроме того, изменились правила пересдачи экзамена из-за нарушений: раньше запрет на повторное тестирование действовал в течение двух лет, сейчас — пяти лет.

О фактах мошенничества при сдаче IELTS заявили в British Council и IDP. В частности, по данным этих организаций, все тесты, проведенные в Узбекистане 7 июня, признаны «сомнительными» и отправлены на дополнительную проверку в вышестоящие зарубежные образовательные учреждения. При этом специалисты уточнили, что в случае выявления каких-либо нарушений результаты экзамена аннулируются, о чем будет предупрежден соискатель сертификата.

Как пишет «Газета.uz», в мессенджере Telegram можно найти множество каналов, продающих тестовые задания IELTS на определенные даты и готовые ответы к ним. Причем в комментариях пользователей есть посты с благодарностью, свидетельствующие о том, что купленные вопросы полностью совпали с экзаменационными.

Организаторы тестов признают, что отслеживают подобные предложения в интернете и пытаются бороться с мошенниками. Как добавляют в учебных центрах, работы с подозрительно высокими баллами встречались и раньше, но в последнее время их число значительно возросло.