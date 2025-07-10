Монголия установила дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН

CentralAsia (MNG) -

Монголия официально достигла своей долгосрочной внешнеполитической цели — установления дипломатических отношений со всеми 193 государствами-членами, признанными Организацией Объединенных Наций, что ознаменовало историческую веху в дипломатической истории страны.

Заявление было сделано после одобрения парламентом 4 июля четырех резолюций об установлении дипломатических отношений с Королевством Эсватини, Барбадосом, Республикой Тринидад и Тобаго и Республикой Ботсвана — последней группой государств-членов ООН, с которыми Монголия еще не оформила дипломатические отношения.

Это достижение стало результатом принятого в 2013 году Постоянным комитетом по безопасности и внешней политике решения поддерживать дипломатические отношения со всеми членами ООН в соответствии с Концепцией национальной безопасности и Концепцией внешней политики Монголии. Этот шаг подчёркивает приверженность Монголии миролюбивой, открытой, независимой и многоплановой внешней политике.

На пленарном заседании парламента 4 июля министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх представила резолюции, отметив, что достигнут последний шаг в многолетних дипломатических усилиях. В период с 2013 по 2018 год Монголия успешно установила отношения с 25 государствами. В последнее время были подписаны совместные соглашения с Эсватини (2018), Барбадосом (2019), Тринидадом и Тобаго (2021) и Ботсваной (2023). Эти соглашения были поддержаны соответствующими обсуждениями на заседании Постоянного комитета 1 июля, где большинство членов поддержали резолюции.

Батцэцэг подчеркнула, что расширение дипломатического присутствия Монголии открывает новые возможности для продвижения общих интересов на многосторонних площадках, таких как Организация Объединенных Наций и Всемирная торговая организация (ВТО). Это также усиливает позицию Монголии по таким ключевым вопросам, как права развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, борьба с изменением климата и устойчивое развитие.

В ходе парламентской сессии депутаты обсудили важность партнёрских отношений с небольшими, но активно участвующими в международной жизни государствами, такими как Барбадос – карибский остров с развитой туристической экономикой и активной международной ролью. Депутат Лувсанжамц Ганзориг подчеркнул впечатляющий ВВП Барбадоса, его развитие и успехи в политике, предположив, что Монголия могла бы перенять его опыт.

В Эсватини, Тринидаде и Тобаго и Ботсване законодатели и официальные лица отметили общие приоритеты в области торговли, решения проблем развития территорий, не имеющих выхода к морю, управления природными ресурсами и региональной стабильности. Эти новые партнёрства также поддерживают стремление Монголии к географической и экономической диверсификации внешних связей.

Сообщается, что Монголия теперь входит в число избранных стран, установивших дипломатические отношения со всеми государствами-членами ООН, что является значительным дипломатическим достижением. Министр пришел к выводу, что это достижение представляет собой не просто дипломатическое достижение, но и свидетельство активной роли Монголии в международном сообществе и ее способности поддерживать сбалансированные и основанные на сотрудничестве отношения в различных регионах. Ожидается, что эта важная дипломатическая веха приведёт к расширению сотрудничества в области торговли, туризма, охраны окружающей среды и многосторонней дипломатии. Официальные лица отметили, что переговоры о рамках сотрудничества, включая обмен информацией и координацию политики, уже ведутся с государствами, недавно ставшими партнёрами.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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