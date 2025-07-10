Император Японии Нарухито посещает Монголию на фоне укрепления демократических связей

// Photo by Thomas Maresca/UPI

CentralAsia (MNG) -

Император встретился с президентом Монголии для укрепления демократических связей в авторитарном регионе

Император Японии Нарухито посетил приветственную церемонию и встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа во время своего первого официального государственного визита в Монголию во вторник, поскольку две демократические страны стремятся укреплять связи.

Позже днем ​​Нарухито посетил мемориал японским военнопленным, погибшим в советских лагерях для интернированных в Монголии.

Недельный визит императора совпал с попыткой Монголии — динамично развивающейся демократической страны с населением чуть более 3,5 миллиона человек — проложить независимый курс между двумя своими гигантскими авторитарными соседями — Россией и Китаем.

В ходе встречи президент Хурэлсух выразил благодарность Нарухито за «непоколебимую и искреннюю поддержку, оказываемую правительством и народом Японии в укреплении демократии, содействии устойчивому социальному и экономическому развитию и наращивании потенциала человеческих ресурсов в Монголии».

Монголия, не имеющая выхода к морю, экспортирует подавляющее большинство своих обширных минеральных ресурсов в Китай, полагаясь при этом на Россию в своих энергетических потребностях. Почти все поставки нефти в Монголию поступают из России, ее традиционного политического и военного союзника еще со времен Советского Союза.

В последние годы Улан-Батор все чаще прибегает к политике «третьего соседа» для диверсификации своих экономических и дипломатических отношений с такими странами, как США, Франция, Южная Корея и Япония.

«Из-за нынешней геополитической ситуации в мире с Россией и Китаем Монголия должна проводить эту политику третьего соседа еще активнее», — сказал UPI Мөнх-Оргил Энэбиш, старший аналитик Arctus Analytics из Улан-Батора. «Визит японского императора — яркий пример политики балансирования против России и Китая».

Япония также уделяет первостепенное внимание своим отношениям с Монголией, финансируя крупные инфраструктурные проекты и расширяя оборонное сотрудничество, поскольку Токио стремится укрепить демократические позиции в регионе.

Во вторник днем ​​Нарухито и императрица Масако возложили венок к памятнику в память о тысячах японских военнопленных, содержавшихся в Монголии во время Второй мировой войны.

Монголия, которая воевала на стороне Советского Союза во время войны, приняла около 14 000 японских пленных из Сибири. Многие были использованы в качестве принудительного труда на строительных проектах правительственных зданий и национального театра, некоторые из которых используются и по сей день.

По данным японских источников, около 2000 заключенных погибли в Монголии.

Визит Нарухито приурочен к 80-летию окончания Второй мировой войны. В последние месяцы император совершил ряд памятных поездок по местам ожесточённых сражений и разрушений, включая Иводзиму и Хиросиму.

«Я думаю, важно не забывать о погибших, углубить наше понимание истории прошлого и развивать любовь к миру», — сказал Нарухито на прошлой неделе перед поездкой в ​​Монголию. «Во время этого визита я буду размышлять об этой истории. Я возложу цветы к кенотафу в память о погибших японцах и вспомню о трудностях, с которыми столкнулись те, кто неожиданно погиб вдали от родных мест».

Позже на этой неделе Нарухито и Масако планируют посетить церемонию открытия Наадама, традиционного монгольского фестиваля, посвященного скачкам, борьбе и стрельбе из лука. Их визит завершится 13 июня.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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