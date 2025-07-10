Монгольские окаменелости идентифицированы как предки тираннозавра

CentralAsia (MNG) -

Международная исследовательская группа заявила, что окаменелости динозавров, обнаруженные в Монголии полвека назад, принадлежат недавно идентифицированному виду, который эволюционировал в огромных плотоядных тираннозавров, доминировавших на планете в течение миллионов лет.

«Установлены происхождение и эволюционный процесс крупных видов тираннозавров», — сказал Ёсицугу Кобаяси, профессор палеонтологии в Музее Университета Хоккайдо, входящий в состав группы.

По данным исследователей, некоторые вариации тираннозавров весили 3,5 тонны и более. Они начинались как относительно небольшой вид и эволюционировали в крупных хищников с толстыми черепами и мощными укусами.

Однако ранее было обнаружено лишь несколько окаменелостей, подтверждающих эту гипотезу.

Ученые изучили пару окаменелых динозавров, обнаруженных в геологическом слое возрастом 90 миллионов лет в юго-восточной части Монголии между 1972 и 1973 годами.

Группа проанализировала различные характеристики окаменелостей, включая структуру скелета головы и плеч, а также полость в носовой кости.

Их выводы показали, что окаменелости, вероятно, принадлежат ранее неизвестному виду.

Исследователи заявили, что у динозавров, вероятно, были тонкие тела и неглубокие черепа, напоминающие черепа молодого тираннозавра. По оценкам, они весили менее 500 килограммов, что составляло лишь малую часть веса их потомков.

Недавно подтвержденный вариант тираннозавра получил название Khankhuuluu mongoliensis, название, объединяющее монгольские слова, означающие «ханхуу» («принц») и «луу» («дракон»), или «монгол ханхуу-луу» («монгольский принц-дракон»).

Чтобы определить, как разветвлялись виды динозавров, группа сравнила более 300 отличительных черт черепов и скелетов ряда тираннозавров, включая недавно идентифицированные виды.

По словам команды, Khankhuuluu mongoliensis, скорее всего, был общим предком гигантских тираннозавров, которые когда-то процветали как в Северной Америке, так и в Азии.

Ученые проследили детали процесса ветвления, изучили географические данные и изучили другие элементы, чтобы реконструировать эволюционную историю тираннозавра.

По словам исследователей, предки тираннозавров появились в Азии и мигрировали на североамериканский континент 90 миллионов лет назад, где они значительно распространились.

В течение следующих 20 миллионов лет они путешествовали между Северной Америкой и Азией.

Учёные планируют дальнейшие исследования.

«Мы рассмотрим и определим точный способ и время миграции динозавров между Азией и Северной Америкой», — сказал Кобаяси.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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