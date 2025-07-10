Монголия и Франция подписали меморандум о расширении сотрудничества в области гражданской авиации

CentralAsia (MNG) -

Управление гражданской авиации Монголии (УГА), Национальный центр гражданской авиации, государственное предприятие Bpifrance, государственный инвестиционный банк Франции, Национальная школа гражданской авиации Франции и глобальная технологическая компания Thales Group подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Настоящий Меморандум, подписанный в честь 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Французской Республикой, направлен на то, чтобы вывести двустороннее сотрудничество в области гражданской авиации на стратегический уровень.

В рамках Меморандума стороны будут сотрудничать по широкому спектру направлений, включая системы управления воздушным движением, оборудование и инфраструктуру, обучение и наращивание кадрового потенциала.

Стороны также изучат возможности финансирования крупных проектов и программ в области гражданской авиации в Монголии без необходимости государственных гарантий и использования доходов от предоставления аэронавигационных услуг в качестве финансового источника.

По данным Министерства дорог и транспорта, ожидается, что это сотрудничество внесет значительный вклад в укрепление аэронавигационного потенциала Монголии и создание безопасной и эффективной среды полетов в соответствии с международными стандартами.

Справка:

Bpifrance — французский государственный инвестиционный банк, сочетает в себе черты суверенного фонда, экспортно-импортного банка и банка развития. Bpifrance был создан в 2013 году объединением нескольких государственных организаций. Штаб-квартира расположена в Мезон-Альфоре (пригород Парижа). Является значимым институтом для финансовой системы Евросоюза и, соответственно, находится под надзором Европейского центрального банка. У Bpifrance два основных акционера — EPIC Bpifrance и Caisse des Dépôts et Consignations (по 49,18 % акций). Оба полностью контролируются государством.

Thales Group или Thales S.A — международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Головной офис находится в коммуне Курбевуа под Парижем. Компания имеет офисы более чем в 50 странах, а штат сотрудников насчитывает около 81 тыс. человек. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Thales заняла 526-е место. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 53 % выручки) компания в 2021 году занимала 16-е место в мире.

Подразделения по состоянию на 2021 год:

Аэрокосмическая продукция — производство авионики и другой продукции для авиации, тренажёров для подготовки пилотов, а также телекоммуникационных и других спутников; 28 % выручки.

Оборона и безопасность — производство радаров и сонаров, оборудования для военных систем связи, решения в сферах кибербезопасности и управления воздушным транспортом; 53 % выручки.

Цифровая идентификация и безопасность — системы идентификации для банков и платёжных систем, облачные технологии, системы биометрической идентификации, хранение и обработка данных; 19 % выручки.

На Европу в 2021 году пришлось 57 % выручки (в том числе Франция — 28 %, Великобритания — 6 %), на США и Канаду — 12 %, на Австралию и Новую Зеландию — 6 %, на Азию — 13 %, на Ближний Восток — 7 %.

Основные производственные мощности находятся во Франции, Великобритании, Нидерландах, Германии, Италии, Австралии, Канаде и Сингапуре.

источник: MiddleAsianNews

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