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Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на импорт меди в США. Он вступит в силу 1 августа этого года. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Получив обстоятельную оценку нашей национальной безопасности, я объявляю о введении с 1 августа 2025 года пошлин на медь в размере 50%»,— написал он. Он отметил, что медь — второй из наиболее используемых министерством обороны США материалов.

Дональд Трамп подчеркнул важность меди для производства полупроводников, самолетов, кораблей, боеприпасов, аккумуляторов, радарных систем, ПРО, гиперзвукового оружия и строительства дата-центров в США. По его словам, введение пошлин на импорт меди исправит ошибки администрации Джо Байдена, которую он обвинил в «безрассудстве и глупости».

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