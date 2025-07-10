В Южной Корее повторно арестовали бывшего президента по делу о мятеже

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибывает на слушание в Сеул 9 июля 2025 года. | AP

CentralAsia (CA) - Суд в Сеуле во второй раз выдал ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля по обвинениям, связанным с кратковременным введением им военного положения в декабре, сообщает Politico.

Впервые экс-президента арестовали в январе, а освободили в марте.

Юна обвинили в попытке мятежа после того, как в декабре он ввел военное положение для подавления оппозиции, которое длилось несколько часов.

Новое судебное заседание состоялось 9 июля и длилось около семи часов. Против Юна выдвинули дополнительные обвинения: превышение полномочий, злоупотребление, воспрепятствование работе должностных лиц и подделка официальных документов. Суд согласился с доводами специального прокурора о риске того, что на свободе экс-президент может уничтожить доказательства.

Бывшего главу государства направили в СИЗО. Его адвокаты назвали ходатайство об аресте чрезмерным и необоснованным.

Если Юну будут предъявлены новые обвинения, он может находиться под арестом до шести месяцев до вынесения первоначального решения суда.

Глава государства подвергся импичменту в декабре прошлого года, его сняли с поста в апреле. Обвинения против Юна могут грозить ему смертной казнью или пожизненным заключением.