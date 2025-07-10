В 2024 году на дорогах Узбекистана в результате ДТП погибли 2203 человека

// Turmush

CentralAsia (UZ) - В 2024 году в Узбекистане зафиксировано 9364 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2203 человек, еще около 9 тысяч граждан пострадали. Ущерб от ДТП составил 0,4% валового внутреннего продукта страны. Такие сведения озвучил президент республики Шавкат Мирзиёев 8 июля на совещании по вопросам безопасности дорожного движения, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Руководитель страны уточнил, что наибольшее количество жертв ДТП за отчетный период зарегистрировано в Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областях. Причем, по словам Мирзиёева, в январе-июне текущего года число несчастных случаев на автодорогах оставалось высоким в 20 районах, хотя кое-где ситуация, напротив, улучшилась. Например, в городах Ахангаране, Нурафшане, Ширине и Ханабаде с начала года не было аварий с летальным исходом.

Впрочем, как отметил президент, тот факт, что в Узбекистане самый низкий среди стран СНГ показатель смертей на дорогах на 100 тысяч населения — не повод для самоуспокоения.

«Увы, в каждой четвертой аварии погибает человек, то есть в среднем шесть граждан в день. Эта статистика у всех вызывает серьезную тревогу», — заявил глава государства.

Мирзиёев обратил внимание на то, что негативная динамика по ДТП наблюдается там, где местные власти не уделяют должного внимания дорожной инфраструктуре. Исследование, проведенное по инициативе руководителя страны, выявило серьезные недостатки. Так, на 1557 километрах трасс отсутствуют бетонные и металлические ограждения, на 967 км — не обустроены тротуары, зафиксирована нехватка 38 тысяч необходимых дорожных знаков.

Учитывая данный факт, в республике объявлен запуск национальной программы «Безопасная дорога», предполагающей снижение аварийности путем улучшения инфраструктуры. В связи с чем специальный фонд перейдет в прямое подчинение правительства Узбекистана. В текущем году на благоустройство магистралей направят 400 млрд сумов ($31,5 млн) из разных источников, а также на эти нужды будут поступать 25% от штрафов, назначенных после фиксации нарушений ПДД при помощи фото- и видеорадаров. Причем средства фонда в первую очередь пойдут на обустройство опасных участков: установку ограждений, знаков, освещения, разметку пешеходных дорожек и прочее.

Вместе с тем внедряется электронный портал, где хокимы (главы администраций) станут предоставлять информацию о работах на аварийных дорогах с указанием сметы. Здесь же граждане смогут голосовать за проекты, сообщать о проблемных зонах, высказывать мнение о проделанной чиновниками работе.

Кроме того, президент обратил внимание на взаимодействия правоохранителей с водителями. Он привел данные, согласно которым в прошлом году автомобилисты совершили 24 млн нарушений, 81% из них — грубые. В Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской и Кашкадарьинской областях явление вовсе приобрело хронический характер.

Для борьбы с незаконопослушными гражданами запускается программа «Злостные нарушители». В ее рамках ужесточат наказания. Например, за проезд на красный свет два раза в месяц или превышение скорости пять раз штраф не будут снижать в течение года. Или — за подобные нарушения, совершенные 10 раз в месяц, водителя лишат прав сроком до полугода.

Мирзиёев поднял тему дисциплины в органах безопасности дорожного движения. По его словам, поступает много жалоб на то, что штрафы выписываются спустя 7-8 месяцев после нарушения ПДД. Теперь, как подчеркнул руководитель страны, если взыскание не выписано в течение месяца, то водитель вправе не платить штраф.

Также в целях повышения культуры и знаний пешеходов о правилах дорожного движения возобновляется конкурс «Зеленый свет» среди школьников. Победители состязаний получат специальные подарки от президента. Наряду с этим в Узбекистане развернут масштабную информационную кампанию по соблюдению ПДД.

По официальной информации, в 2023 году в Узбекистане произошло 9839 дорожно-транспортных происшествий. В этих инцидентах погибли 2282 человека.