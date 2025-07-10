Их Величества Император и Императрица Японии посетили общеобразовательную школу в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

9 июля Их Величества Император Нарухито и Императрица Масако Японии посетили общеобразовательную школу № 149 в Улан-Баторе, Монголия.

В рамках официальной грантовой помощи Японии в целях развития с 2017 по 2021 год был реализован Проект по улучшению учреждений начального и среднего образования в городе Улан-Батор (Монголия). В рамках этого проекта в столице были построены или расширены четыре школьных здания.

В рамках инициативы были построены две новые школы: школа № 149 в районе Чингэлтэй и школа № 75 в районе Хан-Уул, а также расширены школа № 109 в районе Налайх и школа № 53 в районе Баянзурх.

Средняя школа № 149 рассчитана на 720 учеников и располагает 18 классами. Школа спроектирована с учётом доступности для людей с ограниченными возможностями и способна выдерживать землетрясения магнитудой до 8 баллов, что позволяет использовать её в качестве временного убежища при необходимости.

Школа № 149 была открыта благодаря гранту правительства Японии в рамках проекта по улучшению системы начального и среднего образования в Улан-Баторе. Несмотря на то, что это обычная школа, в ней созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями.

Школа № 149 открылась в 2020 году и работает уже пять лет. Изначально в ней обучалось два ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, а общее число детей составило 620 человек, но сейчас в 29 группах обучается 805 детей, 11 из которых — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Школа, соответствующая стандартам, имеет три этажа и подвал. На первом этаже расположены лаборатории естественнонаучного, конструкторского и швейного дела. На втором этаже расположена начальная школа, а на третьем — средние и старшие классы.

На каждом этаже и в спортзале также имеются адаптированные туалеты. Спортзал также построен в соответствии с международными стандартами, может использоваться как временное убежище в случае стихийных бедствий и имеет складское помещение для хранения предметов первой необходимости.

источник: MiddleAsianNews

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