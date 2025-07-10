Монголия будет сотрудничать с The Asia Group для улучшения инвестиционного климата

CentralAsia (MNG) - Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и развития Монголии и The Asia Group, американской стратегической и инвестиционной консалтинговой фирмой, был подписан 9 июля заместителем премьер-министра, министром экономики и развития Учралом Ням-Осором и управляющим партнером The Asia Group Куртом Тонгом.

В рамках Меморандума Монголия будет сотрудничать с The Asia Group в целях совершенствования разработки политики, привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата. Ожидается, что это партнерство сыграет важную роль в более эффективном выходе Монголии на мировой рынок и создании более благоприятной деловой среды.

«Монголия вступает в новый этап экономической политики, направленной на устойчивый рост», — заявил заместитель премьер-министра Учрал на церемонии, состоявшейся в рамках Монгольского экономического форума 2025 года. «Одна из наших ключевых целей — сотрудничество с всемирно признанными институтами для повышения доверия инвесторов».

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