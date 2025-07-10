Мэр Улан-Батора подписал МоВ с Агентством экспортного финансирования Великобритании для поддержки проекта метрополитена

CentralAsia (MNG) - Администрация губернатора столицы Улан-Батора и Департамент гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance), экспортно-кредитное агентство Великобритании, договорились о сотрудничестве, подписав Меморандум о взаимопонимании. Нямбаатар Хишгээ, губернатор столицы и мэр Улан-Батора, и Эмма Томас, соруководитель отдела привлечения глобального бизнеса UK Export Finance, подписали Меморандум о взаимопонимании в ходе Монгольского экономического форума 9 июля 2025 года.

В рамках этого Меморандума британская сторона будет поддерживать проекты развития инфраструктуры в Монголии, в частности, в сфере общественного транспорта, включая Улан-Баторский метрополитен. В документе излагаются планы поставок британских товаров и услуг для этих инициатив, а также ускорения процесса финансирования проекта метрополитена.

«Улан-Баторский метрополитен — это не только стратегическое решение проблемы городских пробок, но и новый этап в экономическом сотрудничестве между Монголией и Великобританией», — заявил мэр Нямбаатар. «Мы подписали контракт с JP Morgan, и с апреля этого года банк оценивает финансовую отчетность города за последние три года. В дальнейшем мы будем проводить юридическую и нормативную оценку и активно сотрудничать с UKEF для привлечения международного финансирования».

Планируемая линия метрополитена Улан-Батора протянется на 19,4 км от Толгойта до Амгалана и будет включать 15 станций и одно депо. Ожидается, что линия будет перевозить до 17 200 пассажиров в час. Согласно пересмотренному технико-экономическому обоснованию, метрополитен снизит загруженность дорог на 10% и увеличит среднюю скорость движения на 18%. Время в пути также значительно сократится — с 45 минут на автобусе до всего 15 минут на метро. Кроме того, ожидается, что проект будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в районах расположения станций.

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