экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия нанесла удар по Киеву, два человека погибли

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву, применив беспилотники и ракеты, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в результате атаки погибли два человека.

Как сообщил глава Киева Виталий Кличко, ранения получили 16 человек, из них 10 госпитализировали.

В Шевченковском районе Киева беспилотник упал на крышу жилого дома, сообщил Ткаченко. В то же время Кличко заявил, что на здание упали обломки, на верхнем этаже произошел пожар. 

По словам Тимура Ткаченко, в Киеве из-за атаки произошли пожары в жилых домах, складских помещениях, офисных и нежилых зданиях, на АЗС. Также повреждения получили автомобили.

В Подольском районе Киева, как заявил Кличко, в результате российской атаки практически полностью уничтожено амбулаторное отделение Центра первичной медико-санитарной помощи № 1.

Киев после многочисленных взрывов затянуло смогом, сообщили украинские медиа.

Российские войска также атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами, ранен житель Обуховского района, его госпитализировали. Повреждения зафиксировали в четырех районах, сообщил глава областной администрации Николай Калашник.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com