Россия нанесла удар по Киеву, два человека погибли

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву, применив беспилотники и ракеты, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в результате атаки погибли два человека.

Как сообщил глава Киева Виталий Кличко, ранения получили 16 человек, из них 10 госпитализировали.

В Шевченковском районе Киева беспилотник упал на крышу жилого дома, сообщил Ткаченко. В то же время Кличко заявил, что на здание упали обломки, на верхнем этаже произошел пожар.

По словам Тимура Ткаченко, в Киеве из-за атаки произошли пожары в жилых домах, складских помещениях, офисных и нежилых зданиях, на АЗС. Также повреждения получили автомобили.

В Подольском районе Киева, как заявил Кличко, в результате российской атаки практически полностью уничтожено амбулаторное отделение Центра первичной медико-санитарной помощи № 1.

Киев после многочисленных взрывов затянуло смогом, сообщили украинские медиа.

Российские войска также атаковали Киевскую область ударными беспилотниками и ракетами, ранен житель Обуховского района, его госпитализировали. Повреждения зафиксировали в четырех районах, сообщил глава областной администрации Николай Калашник.