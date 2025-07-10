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Токаев ответил Трампу на письмо по поводу пошлин на казахстанские товары
Предыстория: Трамп направил Токаеву письмо о введении 25-процентных пошлин на товары из Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо президенту США Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщили в Акорде.

«Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей», - указывается в сообщении.

Президент Казахстана подтвердил готовность страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.

7 июля президент США разослал письма в адрес лидеров нескольких стран о введении новых пошлин с 1 августа. Среди адресатов был и Касым-Жомарт Токаев. В письме, которое ему отправил Трамп, говорилось о введении дополнительных тарифов в 25% на товары из Казахстана.

Представители Минторговли РК сообщили, что направили Белый дом конкретные предложения. По оценкам ведомства, 25-процентные пошлины не затронут около 95% экспорта Казахстана в США вместо ранее озвученных 92%. Пошлины не распространяются на нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан, напомнили в министерстве.

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