День государственного флага Монголии отметили военным парадом

CentralAsia (MNG) - День Государственного флага Монголии отметили военным парадом, посвящённым Государственному флагу, одному из официальных символов независимости и суверенитета страны. Целью мероприятия было почтение Государственного флага, сохранение исторических традиций, укрепление национального единства и воспитание патриотической гордости у граждан и будущих поколений.

По традиции, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов торжественно отдали дань уважения Государственному флагу, проведя грандиозный парад. Мероприятие началось с водружения Государственного флага и Флага Генерального штаба Вооружённых Сил на почётном месте. Министр обороны Батлут Дамба отдал честь войскам и официально доложил Президенту Монголии, Главнокомандующему Вооружёнными Силами Хурэлсуху Ухнаа о готовности к параду.

Поднятие Государственного флага сопровождалось исполнением Государственного гимна и салютом из 21 выстрела.

Президент Хурэлсух обратился с речью к военнослужащим, ветеранам, патриотам и гражданам, присутствовавшим на церемонии. Президент подчеркнул важность почитания флага как символа свободы, государственности, единства и героического духа монгольского народа. Президент отметил, что эта церемония служит укреплению патриотизма, развитию национальной гордости и передаче исторического наследия страны будущим поколениям.

Президент Хурэлсух также подчеркнул важность сохранения независимости, соблюдения прав и свобод граждан, уважения национальных традиций, истории и культуры.

В этом году в параде приняли участие 23 подразделения военных и правоохранительных органов, в том числе войска, представлявшие Монголию на параде Победы в Москве, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. В параде приняли участие более 1400 человек, включая Почетный караул, два кавалерийских подразделения и сводный духовой оркестр Улан-Баторского военного округа.

Конные воины несли флаги различных исторических монгольских государств, включая Империю Хунну, Великую Монгольскую империю, Богдо-ханство Монголии, Народно-революционную армию и современные Вооружённые силы.

Парадом командовал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил и командующий Улан-Баторским военным округом бригадный генерал Өсөхбаяр Жаргалсайхан.

На церемонии присутствовали председатель Великого государственного хурала Амарбаясгалан Дашэгвэ, премьер-министр Занданшатар Гомбожав, члены Великого Государственного Хурала и правительства, представители министерства обороны, дипломатического корпуса, международных организаций, ветераны, граждане и туристы.

С 2009 года Монголия ежегодно отмечает День государственного флага 10 июля. Государственный флаг, наряду с гербом, знаменем, печатью и гимном, служит символом суверенитета и национальной идентичности Монголии. Символ Золотого Соёмбо, изображённый на флаге, олицетворяет вечное процветание, гармонию и справедливость монгольского народа.

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