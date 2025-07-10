Гибель детей от сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане: Скончался ещё один ребёнок

CentralAsia (UZ) - 3 июля скончалась Муслима Зиёбоева — одна из десятков детей в Узбекистане, получивших инвалидность после употребления сиропа «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech. О смерти «Газете.uz» сообщили родственники, информацию подтвердил отец девочки Илхом Азимов.

Массовые случаи отравления детей в Узбекистане препаратами «Док-1 Макс» и «Амбронол» произошли с сентября по декабрь 2022 года. Официально сообщалось о том, что погибли 68 детей, ещё 23 получили инвалидность.

Муслима родилась в 2016 году в Джизакской области. Согласно судебным материалам, в декабре 2022 года по назначению врача родители начали давать ей сироп «Док-1 Макс» трижды в день. У девочки отказали почки, она не могла мочиться. Её доставили сначала в местную больницу, а затем перевели в Национальный детский медицинский центр в Ташкенте. По дороге в столицу Муслима впала в кому и пришла в сознание только через неделю.

Несмотря на лечение, девочка получила инвалидность I группы. В суде в ноябре 2024 года родители сообщили, что она не может вставать, ходить и говорить, а расходы на уход и лечение превышают 10 млн сумов в месяц. Общая сумма затрат на тот момент составила 1 млрд сумов.

18 ноября 2024 года суд признал пятерых детей, включая Муслиму, потерпевшими и постановил взыскать по 1 млрд сумов морального ущерба с семи подсудимых, включая бывшего главу Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. Кроме того, было установлено, что изъятые при обыске в его доме 10 тысяч долларов должны быть распределены между законными представителями потерпевших — по 2000.

Как рассказали «Газете» потерпевшие, несмотря на прошествие нескольких месяцев, по состоянию на июль так и не были выплачены.