США возобновили поставки некоторых видов оружия в Украину, - Reuters и Associated Press

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты Америки возобновили поставки некоторых видов оружия в Украину, сообщили в ночь на 10 июля агентства Reuters и Associated Press, ссылаясь на источники.

По их данным, США поставили в Украину 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты с высокоточным наведением, известные как GMLRS, которые используют в реактивных системах залпового огня HIMARS.

Как отмечает Reuters, неясно, почему последняя поставка включала только снаряды и ракеты для систем залпового огня. Неизвестно, принято ли решение возобновить поставки других видов вооружений.

Министр обороны США Пит Хегсет в начале июля распорядился остановить поставки оружия в Украину, чтобы оценить собственные запасы. Пауза коснулась 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также более 250 ракет GMLRS, 142 ракет Hellfire и свыше восьми тысяч артиллерийских снарядов.

После того, как о приостановке поставок сообщили СМИ, президент США Дональд Трамп заявил, что отправит в Украину больше оружия, в первую очередь оборонительного. Источник Associated Press в Белом доме заявил 9 июля, что никакой «паузы» в поставках не было, а власти провели проверку, чтобы убедиться, что военная помощь США соответствует оборонной стратегии страны.