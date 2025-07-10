РФ выпустила по Украине 18 ракет и около 400 ударных дронов, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Этой ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет, в том числе и баллистические. Также было выпущено около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – «Шахеды». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, атака длилась почти десять часов, а главной целью был Киев.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что этой ночью в Украине было 33 прилета дронов в 8 локациях.

По предоставленным данным, из 397 дронов, включая «Шахеды», сбить удалось 164.

При этом были сбиты все 8 «Искандеров», все 6 крылатых ракет Х-101. Однако 4 ракеты С-300 сбить не удалось.

Еще 204 дронов и ракет были локационно потеряны\подавлены РЭБ.

Ранее власти Киева сообщили о двух погибших и 14 пострадавших в результате ночной атаки.