РФ выпустила по Украине 18 ракет и около 400 ударных дронов, - Зеленский
- Азия и мир, политика
- 15:30, 10 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Этой ночью РФ выпустила по Украине 18 ракет, в том числе и баллистические. Также было выпущено около 400 ударных дронов, из которых почти 200 – «Шахеды». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, атака длилась почти десять часов, а главной целью был Киев.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что этой ночью в Украине было 33 прилета дронов в 8 локациях.
По предоставленным данным, из 397 дронов, включая «Шахеды», сбить удалось 164.
При этом были сбиты все 8 «Искандеров», все 6 крылатых ракет Х-101. Однако 4 ракеты С-300 сбить не удалось.
Еще 204 дронов и ракет были локационно потеряны\подавлены РЭБ.
Ранее власти Киева сообщили о двух погибших и 14 пострадавших в результате ночной атаки.
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