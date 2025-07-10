Власти России опровергли информацию о планах ввоза 1 млн мигрантов из Индии

CentralAsia (CA) - Информация о завозе в Россию 1 млн мигрантов из Индии к концу года не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Минтруда РФ.

О том, что к концу года в Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, заявил ранее в интервью ЕАН глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В Минтруде подчеркнули, что работники из «визовых» стран, таких как Индия, привлекаются через механизм квотирования, а квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется по запросу регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели, при подтвержденном дефиците кадров. Предложения регионов рассматриваются межведомственной комиссией и утверждаются правительством.

«Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников», — отметили в Минтруде.

Ведомство сообщило, что общая квота на привлечение иностранных работников в России в 2025 году составляет 234,9 тыс., для граждан Индии — 71 817. Непосредственно для Свердловской области квота составляет 4343 человека для работников из всех визовых стран. По данным ведомства, к 9 июля она использована на 13,6%.