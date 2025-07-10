Исследование: Жертвами рекордной жары в Европе могли стать до 2300 человек

Фотография сделана в Загребе 17 июля

CentralAsia (CA) - Волна экстремальной жары в Европе, которая пошла на спад на минувшей неделе, могла стать причиной преждевременной смерти около 2300 человек, следует из блиц-анализа британских ученых из King's College и Лондонской школы тропической медицины.

В исследовании были проанализированы данные по 12 городам (включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан), где изменение климата привело к повышению температуры на четыре градуса по Цельсию в течение 10 дней жары; в некоторых странах Западной Европы температура превысила 40 градусов.

Из 2300 преждевременных смертей порядка 1500, как полагают исследователи, были связаны с изменением климата, которое усугубило жару.

Это уже не первое исследование, связывающее жаркую погоду с повышенным риском смертности: по данным европейских институтов здравоохранения, в Европе в 2022 году из-за изнуряющей жары могли погибнуть до 61 тыс. человек.

Чтобы оценить роль изменения климата, учёные сравнили реальную интенсивность аномальной жары с моделью мира, где потепление не было вызвано сжиганием большого количества ископаемого топлива.

Используя исторические метеорологические данные, они пришли к выводу, что аномальная жара «была бы на 2–4 градуса ниже» без антропогенного изменения климата во всех 12 исследованных городах, кроме одного.

Дополнительные градусы значительно повысили риск в этих городах с общей численностью населения более 30 миллионов человек, включая такие крупные столицы, как Париж, Лондон и Мадрид.

Ученые также использовали рабочие эпидемиологические модели и исторические данные о смертности для оценки числа погибших, включая и такие факторы, как усугубление уже имеющихся заболеваний в связи с воздействием высоких температур.

При этом они подчеркивают, что пользовались рецензируемыми методами исследования для быстрого определения предполагаемого числа погибших, поскольку большинство смертей, связанных с жарой, официально не регистрируются, а некоторые правительства не публикуют эти данные.

«Изменение климата сделало его значительно жарче, чем оно могло бы быть, что, в свою очередь, делает его гораздо более опасным, — подчеркивает один из авторов исследования, доктор Бен Кларк из Имперского колледжа Лондона. — Это приводит к тому, что определённые группы людей оказываются в более опасной зоне. Для некоторых людей это просто теплая и хорошая погода, но для значительной части населения она становится опаснее».

Жара особенно опасна для пожилых людей, больных, маленьких детей, тех, кто работает на открытом воздухе и всех, кто подвергается длительному воздействию высоких температур.

Влияние жары на здоровье усугубляется в городах, где тепло поглощается асфальтом и поверхностями зданий, делая городские районы значительно жарче.

Как отмечает метеослужба Copernicus, во время волны жары на большей части юга Европы наблюдались так называемые «тропические ночи», когда ночные температуры не опускались достаточно низко, чтобы человеческий организм мог восстановиться.

«Повышение температуры во время аномальной жары всего на два-четыре градуса может означать разницу между жизнью и смертью для тысяч людей, — считает преподаватель Имперского колледжа Лондона Гарифаллос Константинудис. — Вот почему аномальную жару называют тихой убийцей. Большинство смертей, связанных с жарой, происходит дома и в больницах, вдали от глаз общественности, и о них редко сообщают».