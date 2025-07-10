В Киеве застрелили мужчину. По данным СМИ, это полковник СБУ Иван Воронич

CentralAsia (CA) - В Голосеевском районе Киева утром 10 июля полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как утверждает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, погиб полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич.

Собеседники журналистов рассказали, что преступник подкараулил сотрудника СБУ около 09:00, произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

О том, что погибшим является Иван Воронич, также заявили бывший разведчик Роман Червинский и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Червинский назвал Воронича человеком, который «боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто основал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем» для РФ.

СБУ начала расследование убийства сотрудника спецслужбы, пишет «Бабель». Оно ведется по статье 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего).

Полиция Киева опубликовала видео с места убийства во дворе жилого дома в Голосеевском районе.

Также в местных пабликах появилось видео с камер слежения, на котором запечатлен предполагаемый момент убийства.