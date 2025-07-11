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В Баку арестованы двое предполагаемых бойцов ЧВК «Вагнер»
Предыстория: В офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку задержали семь человек

CentralAsia (CA) -  Сабаильский районный суд Баку арестовал на четыре месяца Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова. Служба государственной безопасности (СГБ) подозревает их в членстве в ЧВК «Вагнер», сообщает азербайджанское агентство APA.

«Установлено, что они совершали различные преступные действия как за рубежом, так и на территории Азербайджанской Республики»,— пишет APA. По версии следствия, Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов отбывали наказание за убийства и другие особо тяжкие преступления, когда их лично отобрал Евгений Пригожин «для участия в военных операциях в обмен на заранее согласованное вознаграждение».

Помимо участия в «боевых операциях на территориях различных стран», уточнило APA, арестованные привлекали к подобной деятельности граждан Азербайджана.

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