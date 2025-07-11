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Трамп анонсировал «важное заявление» о России
Дональд Трамп
Дональд Трамп
// Белый дом США

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп анонсировал серьезное заявление о России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News. Уточнять какие-либо детали заявления господин Трамп не стал.

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник (14 июля),— сказал он. — Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель».

3 июля президент США и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. По итогам беседы господин Трамп заявил, что ему не удалось достичь прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

7 июля Трамп объявил о решении предоставить Украине дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера.

«Путин швыряет в нас кучу дерьма», — заявил американский лидер на заседании кабинета министров три дня назад, подчеркнув разочарование позицией Кремля, несмотря на попытки Вашингтона достичь мирного соглашения. 

10 июля Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). После встречи Рубио заявил, что Москва предложила некий «новый подход» к завершению российско-украинской войны, но не уточнил, в чем именно он состоит.

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