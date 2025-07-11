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Их Величества Император и Императрица Японии посетили монастырь Гандантэгченлин

CentralAsia (MNG) -  По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Его Величество Император Нарухито и Её Величество Императрица Японии Масако находятся с государственным визитом в Монголии. 10 июля 2025 года Их Величества Император и Императрица Японии посетили монастырь Гандантэгченлин, центр буддизма Монголии, в Улан-Баторе.

Высоких гостей тепло приветствовал главный хамба-лама монастыря Гандантэгченлин, геше-лхарампа Жавзандорж Дуламрагчаа. Главный хамба-лама подробно рассказал о богатом культурном наследии Монголии.

Император Нарухито и императрица Масако отдали дань уважения почитаемой статуе Будды Майдара, известной в Монголии как Мэгжид Жанрайсиг, которая имеет глубокое духовное значение для монгольского народа. Их Величества также посетили Батцагаан, главный зал собраний, и храмы Очирдарь в монастыре.

В честь королевских гостей монастырь Гандантэгченлин представил танец цам — сложное сочетание буддийского ритуала и культурного искусства.

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