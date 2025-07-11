Канцлер Германии потребовал от Путина 500 млрд евро за ущерб Украине

Фридрих Мерц

CentralAsia (CA) - Россия обязана возместить Украине ущерб, нанесенный в ходе полномасштабной войны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на полях конференции по восстановлению Украины в Риме. Как сообщается на сайте Федерального правительства ФРГ, сумма ущерба, по оценкам Берлина, составляет около 500 миллиардов евро. «Россия должна компенсировать этот материальный ущерб. До тех пор, пока этого не произойдет, она не получит и не должна получать доступ к замороженным российским активам», — подчеркнул Мерц.

Как пишет The Moscow Times, российские государственные активы на сотни миллиардов евро, в основном размещенные в странах Европейского союза, пока останутся замороженными, а доходы от этих средств, как и прежде, будут направляться на обеспечение кредита Украине, добавил канцлер.

Мерц также отметил, что восстановление Украины невозможно без активного участия частного сектора и широкой международной кооперации. По его словам, это соответствует и интересам самой Германии: «Ради нашего общего политического порядка, ради свободы в Европе, свободы рынков, экономического роста и нашей энергетической безопасности».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, страны Запада ввели санкции против Центробанка РФ и Фонда национального благосостояния, заморозив активы, размещенные в странах G7. Согласно данным Банка России, на начало 2022 года международные резервы РФ включали: 207 миллиардов долларов в евро, 67 миллиардов в долларах США, 37 миллиардов в британских фунтах, а также 64 миллиарда в других валютах, включая японскую иену, канадский и австралийский доллар.

В 2024 году страны G7 согласовали использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Эти средства будут направляться на обслуживание и погашение кредита в размере 50 миллиардов долларов, выданного Киеву.

В марте 2025 года группа американских сенаторов от обеих партий потребовала от администрации Дональда Трампа перейти к более жестким мерам и использовать не только доходы от активов, но и всю замороженную сумму — более 300 миллиардов долларов — на помощь Украине. Сенаторы также призвали убедить союзников по G7 действовать аналогично. При этом еще в декабре 2024 года на саммите Европейского союза было принято решение не разблокировать российские активы до тех пор, пока Москва официально не согласится выплатить репарации Украине.