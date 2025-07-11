Их Величества Император посетил монгольскую школу, предлагающую обучение по японскому образцу

CentralAsia (MNG) - Император Нарухито в четверг посетил школу «Шинэ Монгол»,— частную школу в Улан-Баторе, Монголия, в которой применяется японский стиль обучения со школьной формой, школьными обедами и клубными мероприятиями.

Поприветствовав учеников, император осмотрел класс японского языка для старшеклассников.

В ответ на рассказы учеников на японском языке, в том числе о своих мечтах об учёбе в Японии, император сказал: «Я очень рад видеть, что вы учитесь с таким высоким стремлением».

Предшественница школы, средняя школа «Шинэ Монгол», была основана в 2000 году 62-летним Галбадрахом Жанчивом, который учился в Университете Ямагата на северо-востоке Японии, а его старшая дочь училась в средней школе в Японии.

Средняя школа Шинэ Монгол превратилась в комплексное учебное заведение, предлагающее образование от начальной до средней школы, а также инженерный колледж и японский технический колледж, известный как косэн.

Позже в среду император Нарухито посетил монастырь Гандантегчинлен, один из важнейших храмов страны, на который оказал влияние тибетский буддизм.

Император вошёл в храм, наблюдая за цамом, традиционным танцем с масками, и осмотрел 26-метровую статую божества.

Перед тем, как покинуть храм, император получил букет от 10-летнего монаха по имени Гунгаагармаа и сказал ему: «Пожалуйста, приезжай в Японию, когда вырастешь».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения