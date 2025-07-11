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Зеленский: Переговоров с Россией не будет до завершения всех согласованных обменов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией пока не будет, поскольку еще не завершились все обмены, согласованные в Стамбуле.

По сообщениям украинских СМИ, Владимир Зеленский озвучил желательный вариант встречи: переговоры при участии лидеров России, Украины и США. Среди возможных площадок президент перечислил Ватикан, Австрию, Швейцарию и Турцию.

Общаясь с журналистами, украинский президент также сообщил о позитивном характере последних разговоров с президентом США Дональдом Трампом. «Есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи»,— сказал Владимир Зеленский.

В июне на втором раунде переговоров Россия и Украина договорились об обмене тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». С тех пор страны неоднократно сообщали о санитарных и «паритетных» обменах пленными. Сколько военнослужащих были обменяны обеими сторонами — неизвестно.

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