Его Величество Султан Омана приветствует президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Его Величество Султан Хайтам бин Тарик направил поздравительную телеграмму президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Дня независимости.

В телеграмме Его Величество выразил свои искренние чувства и наилучшие пожелания дальнейших успехов президенту Хурэлсуху в достижении дальнейшей стабильности и процветания для народа его страны.

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