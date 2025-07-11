Его Величество Султан Омана приветствует президента Монголии
CentralAsia (MNG) - Его Величество Султан Хайтам бин Тарик направил поздравительную телеграмму президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Дня независимости.
В телеграмме Его Величество выразил свои искренние чувства и наилучшие пожелания дальнейших успехов президенту Хурэлсуху в достижении дальнейшей стабильности и процветания для народа его страны.
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