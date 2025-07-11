Британия и Франция подписали соглашение о координации своих ядерных сил

Основой ядерных сил Франции и Великобритании являются атомные лодки с баллистическими ракетами, такие, как французские типа Le Triomphant

CentralAsia (CA) - Великобритания и Франция договорились о координации своих ядерных сил, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

«Мы подписали Нортвудскую декларацию, впервые подтвердив, что будем координировать наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза Европейскому континенту вызовет ответные действия со стороны наших двух стран», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По данным SIPRI, на 2024 г. у двух ядерных держав Европы в сумме 515 боезарядов: у Великобритании – 225 (129 развернутых), у Франции – 290 (280 развернутых). Британские стратегические силы (СЯС) имеют один элемент «ядерной триады» – четыре атомные подлодки. В июне 2025 г. Лондон заявил о планах закупить 12 истребителей F-35А у США, способных нести ядерное оружие – бомбы B61-12. Французские СЯС имеют два из трех элементов ядерной триады: воздушный с 60 ракетами ASMP-A для истребителей Dassault Rafale F3 и морской с баллистическими ракетами на четырех атомных субмаринах.

Вопрос о наличии и действенности «ядерного зонтика» США для Европы неочевиден с 1960-х гг. и Карибского кризиса, напоминает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг в Ведомостях. Вашингтон убеждает союзников в наличии гарантий с помощью группы ядерного планирования НАТО, где обсуждают потенциальные планы действий, а также наличия зарядов в Европе, продолжает Подвиг: «Успокаивающего ответа на вопрос, будут ли США рисковать ответным ударом ради союзников, нет. Им приходится «верить на слово», но вера уменьшилась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа».

Макрон 5 марта, назвав в обращении к согражданам Россию основной угрозой, предложил Европе французский ядерный зонтик как замену американского. Ранее The Telegraph сообщала о планах Парижа разместить ядерное оружие в Германии. В середине марта Макрон анонсировал развертывание двух эскадрилий Rafale (около 40 машин, по данным Le Monde) с ядерными крылатыми ракетами на востоке Франции.

Франции нет в Группе ядерного планирования НАТО, а Париж контроль над принятием решений о СЯС, их состоянием и развитием никогда никому не передавал и не передаст, добавляет Подвиг. Заявления Макрона о «европейском измерении» французской концепции безопасности похожи на гарантии США, говорит эксперт. Французские ударные возможности могут нанести ущерб западу России, но гораздо меньше американских и ответный российский удар будет более разрушительным, продолжает он. Лондон и Париж не способны к полноценному сдерживанию Москвы в конфликте, например, вокруг Калининграда, для защиты Польши, а ответный ядерный удар Москвы похоронит их, добавляет Тебин: «Но России нужно, чтобы в Европе воспринимали как реальную российскую готовность это оружие применить – демонстративно, сигнально, ограниченно или массированно».

Как будет работать большая координация между Парижем и Лондоном в сфере ядерного сдерживания – большой вопрос: вряд ли французские и британские подлодки будут выходить на боевое патрулирование по очереди, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Но оказывать поддержку военно-морскими силами общего назначения друг другу французы и британцы вполне могут, кроме того, возможно участие британских самолетов в регулярных французские «ядерных» учениях ВВС «Покер», добавил он.

«Маловероятно, что Великобритания и Франция будут иметь общие планы развертывания и применения СЯС в кризисных ситуациях. Но они будут плотнее обмениваться информацией, учитывать в своих планах действий планы друг друга, обоюдно «подбивая» их под возможные общие задачи», – заключил Подвиг.