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Его Величество Король Бахрейна поздравил президента Монголии

CentralAsia (MNG) -  Его Величество Король Хамад бин Иса Аль Халифа направил поздравительную телеграмму Его Превосходительству Хурэлсуху Ухнаа, Президенту Монголии, по случаю Национального дня НААДАМ его страны.

Наадам — традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам), — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

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