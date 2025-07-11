Император и императрица Японии посетили Монголо-Японский госпиталь

CentralAsia (MNG) - В рамках государственного визита Их Величеств в Монголию по приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Император и Императрица Японии посетили Монголо-японскую больницу Монгольского национального университета медицинских наук (МНУМН).

Их Величества приветствовали министр здравоохранения д-р Ж.Чинбурэн и директор больницы П. Баясгалан, которые рассказали о деятельности больницы.

Монголо-японская больница была создана в соответствии с Соглашением о безвозмездной помощи, подписанным между правительствами Монголии и Японии 12 мая 2015 года в рамках программы официальной помощи развитию (ОПР) Японии. Больница была официально открыта 19 июня 2019 года на церемонии, в которой приняли участие тогдашний премьер-министр Монголии Хурэлсух Ухнаа и тогдашний министр иностранных дел Японии Таро Коно.

В ходе визита Их Величества осмотрели стационарное отделение и встретились с врачами, студентами и сотрудниками, обучавшимися в Японии.

Монгольско-японская больница играет важную роль в укреплении системы здравоохранения Монголии, согласуя свои услуги с политикой МНУМН в области образования, научных исследований и инноваций. Она является полноценным университетским госпиталем, стремясь обеспечить устойчивое управление и развитие медицинского образования, кадрового потенциала и медицинских услуг в соответствии с международными стандартами. Проект «Укрепление управления больницами и повышение квалификации врачей в Монгольско-японской больнице», запущенный в 2023 году при техническом содействии правительства Японии, продолжает успешно реализовываться.

Больница предоставляет специализированную амбулаторную помощь по 28 направлениям, а также стационарное лечение в таких областях, как респираторная медицина, гастроэнтерология, неврология, педиатрия, общая терапия, гинекология, отоларингология, офтальмология, онкология, травматология и ортопедия.

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