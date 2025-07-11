Глава Комитета афганских беженцев опроверг информацию о массовой депортации из Таджикистана

Мусаввир Баходури. Фото с сайта "Азия-плюс"

CentralAsia (TJ) - Глава Комитета афганских беженцев в Душанбе Мусаввир Баходури назвал информацию о массовой депортации граждан Афганистана из Таджикистана необоснованной. В комментарии изданию «Азия-плюс» он заявил, что «никто из беженцев не обращался в Комитет» по этому поводу.

Новость о том, что власти Таджикистана дали афганским просителям убежища 15 дней на то, чтобы покинуть Таджикистан, была опубликована 9 июля афганским изданием Khaama Press со ссылкой на «многочисленные источники». В сообщении говорится, что «этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность у тысяч афганских мигрантов, в том числе у тех, кто имеет законные документы на проживание».

«С прошлой недели власти Таджикистана усилили задержание беженцев в городе Вахдате, где проживает большинство мигрантов, а также в районе Рудаки и Душанбе. Многие люди были задержаны на рабочих местах и отправлены обратно в Афганистан без предварительного уведомления или возможности обжаловать решение», – сообщило издание со ссылкой на самих беженцев.

В посольстве Афганистана в Душанбе «Азии-Плюс» сказали, что не располагают информацией о «мерах, принятых таджикскими властями» в отношении беженцев.

Это не первый случай, когда в СМИ появляется информация о депортации афганских беженцев из Таджикистана. Весной этого года Khaama Press также сообщала о принудительной высылке афганских просителей убежища из республики. Тогда власти Таджикистана официально не подтвердили и не опровергли эту информацию.

В декабре 2023 года Мусаввир Баходури заявил, что власти республики депортируют выходцев из Афганистана за нарушение правил проживания. В частности, за «ношение неприличной бороды, иностранной одежды, за неподобающее поведение в обществе, употребление алкоголя, создание конфликтных ситуаций и розни в обществе, политические дебаты в соцсетях, пропаганду экстремизма и религии, работу без официального документа и оскорбление людей».

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Таджикистан не допустить депортации афганских мигрантов на родину, где их жизни угрожает опасность, и отправить их в третью страну.

По неофициальным данным, в настоящее время в Таджикистане в качестве беженцев проживают более 10 тысяч граждан Афганистана. В основном они сосредоточены в городах Душанбе и Вахдат, а также в районе Рудаки.

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