Сегодня Всемирный день лошадей

CentralAsia (MNG) - Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 79/291, провозглашающую 11 июля Всемирным днем ​​лошади, по инициативе президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, полагая, что это предоставит международному сообществу глобальную платформу для повышения осведомленности о важной роли лошадей и коневодческой отрасли в устойчивом развитии сельского хозяйства.

Немногие животные внесли столь же глубокий — и незаметный — вклад в прогресс человечества, как лошадь. От древних кочевников евразийских степей до современных олимпийских арен и амбаров на задних дворах, лошади перевозили грузы, пахали поля, выигрывали войны и утешали сердца. Даже в современном мире высоких технологий упряжные лошади по-прежнему работают на органических фермах, конные егеря защищают дикую природу, а терапевтические пони приносят радость в больницы.

В знак признания этого прочного партнерства Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 3 июня 2025 года приняла резолюцию 79/291, объявив 11 июля Всемирным днём лошади. Резолюция призывает правительства, школы, предприятия и отдельных лиц отдать дань уважения роли лошадей и решать проблемы, с которыми они сталкиваются в современном мире.

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