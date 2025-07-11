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Над регионами России сбили 155 украинских дронов, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Средства ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены в период с 23:00 10 июля до 7:00 мск 11 июля. Больше всего — 53 БПЛА — над территорией Курской области. Также беспилотники были уничтожены над следующими регионами:

  • 19 — над Брянской областью;
  • 15 — над Смоленской областью;
  • 14 — над Белгородской областью;
  • 13 — над Тульской областью;
  • по 11 — над Орловской и Московской областями;
  • 7 — над Крымом;
  • 4 — над Липецкой областью;
  • по 2 — над Ростовской и Калужской областями.
  • Еще 4 БПЛА были перехвачены над Черным морем.

Последствия атаки были зафиксированы в Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил вчера вечером, что в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района загорелся склад. Жертв и пострадавших нет.

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