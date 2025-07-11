Над регионами России сбили 155 украинских дронов, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Средства ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены в период с 23:00 10 июля до 7:00 мск 11 июля. Больше всего — 53 БПЛА — над территорией Курской области. Также беспилотники были уничтожены над следующими регионами:

19 — над Брянской областью;

15 — над Смоленской областью;

14 — над Белгородской областью;

13 — над Тульской областью;

по 11 — над Орловской и Московской областями;

7 — над Крымом;

4 — над Липецкой областью;

по 2 — над Ростовской и Калужской областями.

Еще 4 БПЛА были перехвачены над Черным морем.

Последствия атаки были зафиксированы в Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил вчера вечером, что в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района загорелся склад. Жертв и пострадавших нет.