Над регионами России сбили 155 украинских дронов, - Минобороны РФ
- Азия и мир, происшествия
- 11:11, 11 июля 2025
- Просмотров: 794 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Средства ПВО сбили 155 беспилотников ВСУ над 11 российскими регионами, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены в период с 23:00 10 июля до 7:00 мск 11 июля. Больше всего — 53 БПЛА — над территорией Курской области. Также беспилотники были уничтожены над следующими регионами:
- 19 — над Брянской областью;
- 15 — над Смоленской областью;
- 14 — над Белгородской областью;
- 13 — над Тульской областью;
- по 11 — над Орловской и Московской областями;
- 7 — над Крымом;
- 4 — над Липецкой областью;
- по 2 — над Ростовской и Калужской областями.
- Еще 4 БПЛА были перехвачены над Черным морем.
Последствия атаки были зафиксированы в Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил вчера вечером, что в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района загорелся склад. Жертв и пострадавших нет.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.